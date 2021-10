Marido de diretora morta por tiro acidental de Alec Baldwin se pronuncia

Matthew Hutchins agradeceu o apoio que está recebendo e disse que ainda não assimilou o que aconteceu

Reprodução/Instagram/halynahutchinss/22.10.2021 Halyna Hutchins morreu após levar um tiro no set de filmagens



Matthew Hutchins, marido da diretora de fotografia Halyna Hutchins, falou sobre a morte da parceira, que não resistiu após ser atingida por um tiro que foi disparado acidentalmente pelo ator Alec Baldwin no set de filmagens do filme “Rust”. “Não acho que há palavras para comunicar a situação. Não poderei comentar sobre os fatos ou o processo pelo que estamos passando agora, mas agradeço a todos que estão sendo solidários”, afirmou Matthew ao Insider. Ele também disse que ainda precisará de um tempo para assimilar tudo o que aconteceu e conseguir falar da vida da esposa.

O ator responsável pelo disparo que matou Halyna também se pronunciou nesta sexta-feira, 22, nas redes sociais. “Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e nossa colega profundamente admirada. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu”, escreveu no Twitter. Alec também disse que entrou em contato com Matthew para oferecer apoio a ele e a toda a família da diretora. “Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna.” A profissional chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu aos 42 anos.