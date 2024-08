Assassinato de Rafael Miguel, ator de ‘Chiquititas’ vai virar série documental

Filmagens já começaram em locais como São Paulo, Mato Grosso do Sul e até no Paraguai

O trágico assassinato do ator Rafael Miguel, famoso por seu papel na novela “Chiquititas”, será retratado em uma série documental na plataforma de streaming Max. As filmagens já começaram em locais como São Paulo, Mato Grosso do Sul e até no Paraguai. O crime, que chocou o Brasil, ocorreu em 2019, quando Rafael, de apenas 22 anos, e seus pais foram mortos em frente à casa de sua namorada, Isabela Tibcherani. O principal suspeito do crime é Paulo Cupertino, pai de Isabela, que foi detido três anos após os assassinatos. A série, que ainda não possui um título definido, contará com três episódios e trará entrevistas, além de detalhes sobre as investigações que se seguiram ao crime. O ator e seus pais foram ao local na tentativa de dialogar com Cupertino sobre as intenções de Rafael em relação à sua filha.

Na fatídica noite, um total de 13 disparos foram efetuados, resultando na morte de Rafael e de seus pais. Paulo Cupertino Matias, de 52 anos, atualmente está preso e responde pelos assassinatos. A série busca não apenas recontar os eventos, mas também explorar o impacto que essa tragédia teve na vida de amigos e familiares. Rafael Miguel se destacou na televisão brasileira entre 2013 e 2015, interpretando o personagem Paçoca em “Chiquititas”. Além desse papel marcante, ele também participou de outras produções da Rede Globo, consolidando sua carreira no meio artístico. A série documental promete trazer à tona não apenas a história do ator, mas também as complexidades que cercam o caso.

