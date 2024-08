Peter Pan ganhará versão sinistra no cinema; veja trailer

Previsão de estreia no Brasil é para outubro e a primeira cena passará no pós-créditos de Sangue e Mel 2

Uma onda tomou conta do cinema, depois que o público descobriu o amor por filmes envolvendo clássicos, como Cinderela e Ursinho Pooh. Diante deste novo fenômeno, Peter Pan também ganhará sua versão slasher, com direito a muito sangue e mortes. Com o título “Peter Pan’s Neverland Nightmare”, a primeira imagem do filme chegou nas rede sociais e já gerou expectativa por parte dos fãs.

Vale lembrar que esse movimento começou após a ótima bilheteria de Ursinho Pooh: Sangue e Mel, que surpreendeu muitas pessoas, já que o boca a boca fez o filme ir muito bem. O diretor Scott Jeffrey, que assina “Sangue e Mel” 1 e 2, é o responsável por esse universo compartilhado de versões slasher de filmes e desenhos infantis. A previsão de estreia no Brasil é para outubro e a primeira cena de Peter Pan passará no pós-créditos de Sangue e Mel 2.

