O início do fim: Serena Williams estreia no US Open com vitória contra Kovinic

Tenista norte-americana se despede das quadras no último Grand Slam do ano

Simon Bruty/USTA Serena usou macacão cravejado de diamantes e desenhado por ela



A norte-americana Serena Williams entrou em quadra no Arthur Ashe Stadium nesta segunda-feira, 29, para a sua estreia no US Open ovacionada. Considerada a maior tenista feminina da história, ela anunciou que irá se aposentar após a participação no torneio, e fez bonito. Vestindo um macacão cravejado de diamantes, Serena enfrentou a montenegrina Danka Kovinic e venceu por 2 sets a 0, parciais 6/3 e 6/3. A vitória foi fácil. Na próxima rodada, a adversária de Serena será Anett Kontaveit, da Estônia. A brasileira Bia Haddad também estreou nesta segunda e venceu por 2 sets a 0, na próxima rodada enfrentará Andreesku, que foi campeã em 2019.