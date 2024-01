Ator de ‘Star Trek’, Gary Graham morre aos 73 anos

Intérprete de Soval na franquia de ficção científica de uma parada cardíaca; ele estava internado em Washigton, EUA

Gary Graham, conhecido por interpretar Soval na franquia de “Star Trek”, faleceu aos 73 anos, na última segunda-feira, 22. Ele também ficou conhecido pela série “Alien Nation”. A notícia foi divulgada por sua ex-esposa, Susan Lavelle, por meio do Facebook. O ator teve uma para cardíaca e estava internado em um hospital na cidade de Spokane, em Washigton. Susan compartilhou a triste notícia e expressou sua dor pela perda do ex-marido. Ela também mencionou que Gary era um pai dedicado para a filha deles, Haylee Graham. A esposa atual do ator, Becky, estava ao seu lado no momento do falecimento.

