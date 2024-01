Billy Joel surpreende fãs e anuncia lançamento de novo single

Música será lançada no dia 1 de fevereiro, e foi escrita por quatro compositores, incluindo o cantor

ANGELA WEISS / AFP Cantor Billy Joel anuncia o fim de sua residência no Madison Square Garden em 2024 durante entrevista coletiva



O renomado cantor Billy Joel surpreendeu seus fãs ao anunciar o lançamento de um novo single intitulado “Turn the Lights Back On”. A música, que será lançada no dia 1 de fevereiro, foi escrita por quatro compositores, incluindo o próprio Joel, que geralmente escreve suas músicas sozinho. Em 1993, Billy Joel chocou o mundo da música ao declarar que não lançaria mais discos, alegando que o mundo não precisava de mais material dele. No entanto, o cantor continuou se apresentando em shows ao redor do mundo e recentemente anunciou que fará sua última performance no famoso Madison Square Garden, em julho deste ano. Desde então, Joel lançou apenas alguns covers e um álbum de composições instrumentais para piano. O lançamento de “Turn the Lights Back On” parece ser um evento isolado e não indica a chegada de um novo álbum. Apesar disso, os fãs do pianista de 74 anos estão esperançosos de que ele mude de ideia e presenteie o mundo com mais músicas inéditas.