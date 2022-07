Usuários do Pix chegam a 51 milhões em 2022

Número representa um aumento de 72% entre o terceiro mês deste ano e março de 2021

Marcello Casal J./Agência Brasil Pix é o pagamento instantâneo brasileiro lançado pelo Banco Central



O número de usuários do Pix chegou a 51 milhões em março de 2022. O número representa um aumento de 72% entre o terceiro mês deste ano e março de 2021. Os dados são do 3º volume da Pesquisa de Tecnologia Bancária, realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e pela Deloitte. O crescimento de usuários, segundo a Febraban, segue também a alta procura pelo sistema de pagamentos instantâneos. Para se ter ideia, em 2021, 2% dos usuários do Pix haviam recebido mais de 30 pagamentos neste formato. Já em 2022 o índice cresceu para 6%, mesmo contando com maior número de usuários.