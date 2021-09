Atos do 7 de Setembro dividem opiniões de famosos; veja repercussão

Personalidades como Humberto Martins, Antonia Fontenelle, Maisa Silva e Tatá Werneck se posicionaram nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@ladyfontenelle @juliette @humbertomartins Base de Jair Bolsonaro ocupou as ruas do país nesta terça-feira, 7; Presidente discursou em Brasília e em São Paulo



Nesta terça-feira, 7, a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro ocupou as ruas em atos por todas as regiões do país. Entre os principais focos das manifestações, está a cidade de São Paulo e Brasília. Por outro lado, os famosos se dividiram entre mensagens e vídeos contrários e de apoio ao presidente. Antonia Fontenelle, em publicação nas redes sociais, prestou apoio aos atos e afirmou que o Brasil enfrenta uma crise espiritual jamais vista na história. “Esse é meu partido, com o coração partido. Estamos vivendo momentos sombrios, uma luta espiritual jamais vista na história da minha pátria. Mas uma coisa é fato: o bem sempre vencerá. Fico com a esperança de um belo sorriso no dia 7 de setembro. Viva a liberdade! Viva a independência! Brasil acima de tudo.” Já a ex-BBB Juliette Freire afirmou em seu Twitter que deseja um país plural e democrático. “Independência é liberdade. Meu desejo de hoje e de sempre é um Brasil que respeite o Estado Democrático de Direito, a democracia e a pluralidade. ‘A certeza na frente, a história na mão’.”

O ator Humberto Martins também se posicionou a favor das manifestações em seu Instagram. “O Brasil, outrora muito machucado e debilitado, agora voa com sua natureza sedenta por liberdade e prosperidade. Voa Brasil!” Além dele, o cantor Latino prestou apoio com uma paródia do seu sucesso “Baby, Me Leva”, em convocação às manifestações. A apresentadora e atriz Maisa Silva publicou uma imagem em tom de ironia, associando a data dos protestos com o preço da gasolina. Já Tatá Werneck, apresentadora do “Lady Night”, compartilhou em seu Instagram imagem em tom crítico de pessoas em situação de rua ao lado de manifestantes bolsonaristas em Brasília.

Confira algumas publicações dos famosos durante o 7 de setembro:

