Pelo menos 17 capitas registram manifestações de apoio a Bolsonaro; assista

Além de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, ao menos outras catorze capitais registraram atos de apoio ao presidente, contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e em comemoração ao 7 de setembro

ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Milhares de pessoas foram às ruas de Salvador para se manifestar a favor de Bolsonaro e contra o STF



Milhares de pessoas se reuniram neste domingo, 7, em atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e em comemoração ao 7 de setembro. Além de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, ao menos outras catorze capitais registraram protestos, sendo elas: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió, São Luís, Belém, Manaus, Porto Velho e Boa Vista. Algumas delas também tiveram protestos contra o chefe do Executivo.

Em São Paulo, os manifestantes estão concentrados na Avenida Paulista, uma das mais famosas da cidade – Bolsonaro fará um discurso no local. No Rio de Janeiro, os apoiadores do presidente da República se reuniram em Copacabana. Já em Salvador, capital da Bahia, o protesto acontece nas proximidades do Farol da Barra e reúne três trios elétricos. Outros municípios, como Salvador, Recife, São Luís, Fortaleza, Belém, Belo Horizonte, Florianópolis, Manaus, e Goiânia o protesto foi feito com passeatas e carretas. Em Porto Alegre, no entanto, a chuva acabou enfraquecendo o movimento.

Confira algumas imagens das manifestações:

Informação: 100 mil na manifestação de Florianópolis mesmo com chuva de manhã e ameaça a todo instante. Deus ajudou.#Dia7SetembroPelaLiberdade pic.twitter.com/LLHwhthL2I — 💚Catharina Bolsonaro💛 (@Cathari74) September 7, 2021

BALDE DE ÁGUA FRIA | A chuva incessante levou poucos manifestantes contrários e a favor do presidente Bolsonaro, às ruas de PoA, neste feriado. No Parcão, apoiadores se protegem em paradas de ônibus… pic.twitter.com/0AMM1uv1Ll — SBT RS (@sbtrs) September 7, 2021

Curitiba diz somos Bolsonaro. pic.twitter.com/Pvj5A0Y1qO — Lima cruz (@Limabrasil21) September 7, 2021

Belo Horizonte! Todos pela liberdade. Viva Bolsonaro! pic.twitter.com/tspKZbHhu8 — Lília Costa (@LliaCosta6) September 7, 2021

Manaus tbn tem caminhãociata

Bolsonaro 22 pic.twitter.com/AUdoJoyNnA — Bruno Fernandes (@BrunoDireitista) September 7, 2021

OLHA QUE MANTO LINDO VERDE AMARELO!! @recordtvoficial ESTA DE PARABÉNS!!#7deSetembro @jairbolsonaro pic.twitter.com/dRLgn2ySm4 — 🇧🇷RDGBolsonaro #OBrasilApoiaBolsonaro (@iasgomes) September 7, 2021

@vista_patria Maceió é Bolsonaro tomamos as ruas de Maceió de ponta a ponta parte Auta e parte baixa pic.twitter.com/Ape9yec88Q — Valmir Filho🇧🇷 (@ValmirF79937388) September 7, 2021

Manifestações no Brasil e mundo afora de apoio ao PR Bolsonaro 07/09/21.. Farol da Barra Salvador Bahia Brasil pic.twitter.com/TQ0c0HBhGT — ForçaPoderHonra (@florzinhaapime1) September 7, 2021

Manifestações no Brasil e mundo afora de apoio ao PR Bolsonaro 07/09/21.. São Luís Maranhão Brasil pic.twitter.com/2svAqHqlQk — ForçaPoderHonra (@florzinhaapime1) September 7, 2021