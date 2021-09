Daniel Alves celebra Dia da Independência do Brasil com slogan de Bolsonaro

Através de uma publicação no Instagram, o jogador do São Paulo e da seleção brasileira começou seu texto com ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’

Reprodução/Instagram/@danialves Daniel Alves usou o slogan de Bolsonaro para comemorar Dia da Independência



Daniel Alves, lateral do São Paulo e da seleção brasileira, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 7, por um motivo polêmico. Para comemorar o Dia da Independência do Brasil, o veterano mencionou o slogan da campanha de Jair Bolsonaro para a presidência, em 2018. Através de uma publicação no Instagram, o ala começou seu texto com “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. O lema ainda é utilizado por apoiadores do presidente da República – muitas bandeiras com a frase, inclusive, foram encontradas nas manifestações de hoje.

“BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS! Dia da nossa independência e desejo-lhes que vocês peguem esse dia, para se independizar também. Se independizar das opressões, das manipulações de opiniões e das influências egocêntricas. SER LIVRE É PODER SONHAR, SER LIVRE É PODER REALIZAR, SER LIVRE LIVRE É SABER QUE TUDO VAI PASSAR E SOMENTE OS LEGADOS VÃO FICAR!! (VIVA A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E DOS BRASILEIROS)”, escreveu o jogador. No Twitter, muitos internautas, alguns são-paulinos, criticaram a postura de Daniel Alves. O lateral, que ganhou ouro com a seleção nas Olimpíadas de Tóquio no mês passado, está no grupo de Tite que enfrentará o Peru, nesta quinta-feira, na Arena Pernambuco, em Recife, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.