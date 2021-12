Atriz e modelo Mila Moreira morre aos 72 anos no Rio de Janeiro

Artista estava internada no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro; a causa da morte não foi divulgada

Reprodução / Instagram @milamoreira A atriz Mila Moreira faleceu na madrugada desta segunda-feira, 6; ela estava internada no Hospital CopaStar



A atriz Mila Moreira faleceu na madrugada desta segunda-feira, 6. A intérprete de Zmirá, da novela “Que Rei Sou Eu” estava internada no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Marilda Alves Moreira da Silva, mais conhecida como Mila Moreira, tinha 72 anos. Ela era modelo e atuou em diversas novelas e minisséries, entre elas Marrom Glacé, Plumas e Paetês, Ciranda de Pedra, Sangue Bom, Elas por Elas, Champagne, Ti Ti Ti, Meu Bem, Meu Mal, A Indomada, Viver a Vida e O Mapa da Mina. A causa da morte não foi divulgada. Segundo o Hospital CopaStar, que confirmou o óbito, a família não deu autorização para divulgar mais detalhes.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte da atriz brasileira. “Muito triste acordar e saber da partida da querida Mila Moreira, excelente atriz que eu tive a sorte de trabalhar junto por duas vezes. Dona de uma simpatia e elegância únicas. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, disse a também atriz Regiane Alves. “Perco minha prima e o Brasil perde Mila Moreira. Há um mês atrás eu prometi te levar um vinho assim que fosse ao Rio para papearmos e eu te contar as novidades. Não deu tempo, mas tenho certeza que você vai celebrar sua trajetória linda de onde estiver”, escreveu Fefe Moreira, prima da atriz, no Instagram. “Triste com o falecimento de Mila Moreira. Trabalhei com ela em “O astro” e pude conhecer a atriz que eu sempre admirava nas novelas. Presença marcante em muitas delas. A teledramaturgia perde o talento, o charme e elegância que ela sempre emprestou às personagens”, disse o roteirista Vitor de Oliveira no Twitter.

Ícone da minha infância por sua elegante presença nas novelas. Descanse em paz, obrigado por tudo ~ Mila Moreira (18/05/1949 – 06/12/2021) pic.twitter.com/JZHlct81nM — Cida, Dão de Mal (@Ubermensch1501) December 6, 2021

A gente tem perdido tanto no Brasil ultimamente, e hoje perdemos enormemente em charme. RIP Mila Moreira. — Mrs. Dalloway (@clearclarissa) December 6, 2021