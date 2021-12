Thales Bretas joga cinzas de Paulo Gustavo em Nova York; veja o vídeo

‘Você nunca estará ausente’, escreveu o viúvo; morte do humorista completou sete meses neste sábado

Reprodução/Instagram/@thalesbretas Thales Bretas jogou cinzas de Paulo Gustavo em Rio de Nova York



Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, jogou as cinzas do humorista em um rio de Nova York, nos Estados Unidos, neste sábado, 4. A morte do ator, causada por complicações da Covid-19, completou sete meses neste fim de semana. O médico publicou um vídeo em que joga as cinzas durante o pôr do sol e fez uma homenagem ao marido no Instagram. “Tão bom te ter por perto, mesmo que distante… te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa 7 meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY. Foi muito lindo… o dia ficou mais colorido quando te recebeu!”, escreveu. Bretas foi a Nova York acompanhado de três amigos, incluindo o ator Marcus Majella, que participou de trabalhos com Paulo Gustavo. Outros amigos do casal se emocionaram e comentaram a homenagem. “Chorando aqui, vendo como vocês se escolheram de um jeito lindo, como vocês estão fazendo tudo de um jeito tão certo, tão bonito. Fiquei repleta de amor”, escreveu Regina Casé.