Fiuk joga indireta para Tatá Werneck: ‘Chatinho, beleza, agora mentiroso é fod*’

Apresentadora negou que combina roteiro do ‘Lady Night’ com os convidados após cantor dizer que foram feitas perguntas que não estavam combinadas

Reprodução/Instagram/fiuk/06.12.2021 Fiuk disse nas redes sociais que não é mentiroso após post de Tatá Werneck



O desentendimento entre Fiuk e Tatá Werneck ganhou mais um capítulo, isso porque o cantor decidiu jogar indiretas nas redes sociais após a apresentadora afirmar que não combina o roteiro do programa com os convidados. O filho de Fábio Jr. marcou presença na Farofa da Gkay neste fim de semana e no caminho gravou stories dizendo: “Chato, chatinho, beleza. Não sou perfeito e nem finjo que eu sou. Agora, mentiroso? Mentiroso é fod*”. A confusão começou após ser exibido na semana passada a participação de Fiuk no “Lady Night”. Na atração, ele não gostou de algumas perguntas feitas pela apresentadora sobre sua vida pessoal e gerou um climão ao comentar: “Você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar”. Esse trecho da entrevista repercutiu nas redes sociais e o ex-participante do “BBB 21” foi muito criticado.

Tatá usou as redes sociais para pedir aos fãs para pararem com os ataques virtuais contra Fiuk. O cantor também se posicionou: “A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, acabou saindo um pouco do roteiro, vieram algumas perguntas que a gente não tinha combinado, então acabei ficando um pouco sem chão, eu fiquei sem graça. Na hora não soube como agir”. A apresentadora do “Lady Night” resolveu esclarecer o que acontece nos bastidores da atração. “Eu não combinei roteiro nenhum! Eu perguntei sobre o que não poderia falar. Ele me disse. Depois falei vou falar de BBB. Vou zoar cigarro. Vou falar de Juliette. E um dia antes saiu que ele estava namorando e a assessoria confirmou”, escreveu no Twitter.