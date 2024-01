Atriz Fabiula Nascimento anuncia saída da Globo após 14 anos de trabalho

Atriz destacou que não é um adeus definitivo, mas sim um até breve

Reprodução / Instagram @fabiulaa Fabiula Nascimento saiu da Globo após 14 anos



A atriz Fabiula Nascimento anunciou nesta quinta-feira, 11, sua saída da TV Globo após 14 anos de trabalho. Por meio de uma publicação nas redes sociais, a artista expressou sua gratidão à emissora e ressaltou que não se trata de um adeus definitivo, mas sim de um até breve. “Cada pedacinho desse lugar que foi minha casa. Obrigada! Vivi um sonho que nunca imaginei”, diz trecho da postagem. Durante sua trajetória na Globo, Fabiula participou de sete novelas, séries, filmes e programas de alta qualidade artística. Em seu comunicado, ela fez questão de agradecer a todas as pessoas que cruzaram seu caminho e também destacou o cuidado que a emissora teve com seus filhos. Por fim, a atriz afirmou que o amor e o respeito permanecem os mesmos, mesmo com a mudança em seu relacionamento com a emissora.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp