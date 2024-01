Microsoft desbanca Apple e se torna a empresa mais valiosa do mundo

Valor de mercado da empresa é estimado em US$ 2,888 trilhões (R$ 14 trilhões); valorização foi impulsionada por uma com a OpenAI

Pixabay/ efes Valor de mercado da Microsoft é estimado em US$ 2,888 trilhões (R$ 14 trilhões)



A Microsoft superou a Apple e se tornou a empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado estimado em US$ 2,888 trilhões (R$ 14 trilhões). A valorização da empresa de tecnologia foi impulsionada por uma parceria com a OpenAI, que resultou na integração de soluções de inteligência artificial aos seus programas. Além disso, a empresa de Bill Gates ganhou espaço no mercado de serviços na nuvem com a plataforma Azure, competindo com a Amazon e o Google. A demissão do chefe-executivo da OpenAI também reforçou a influência da Microsoft sobre a empresa líder no mercado de IA. Enquanto isso, a Apple viu seus papéis se valorizarem apenas 27% em 2023, ano marcado pelo otimismo dos investidores com tecnologia. A empresa enfrentou queda nas vendas de iPhones, principalmente na China, seu principal mercado. A demanda mais fraca foi atribuída aos modelos iPhone 15 e iPhone 15 Pro, que trouxeram poucas inovações em relação à geração anterior. A aposta da empresa para o ano foi o lançamento do headset de realidade aumentada Vision Pro, mas o alto preço do produto pode inibir as vendas.

Diante desse cenário, o banco Barclays rebaixou as ações da Apple e reduziu o valor-alvo da ação estimado para os próximos 12 meses. O Itaú BBA também revisou para baixo as projeções de valor para as ações da empresa, citando a desaceleração no ritmo de crescimento, preocupações com o mercado chinês e a possibilidade de perder um contrato de preferência com o Google. Além disso, a Apple enfrenta desafios relacionados ao conflito geopolítico entre Estados Unidos e China, como limitações do governo chinês à compra de iPhones e barreiras comerciais impostas pelos EUA. Já a Microsoft, por sua vez, possui uma fonte estável de lucro com o licenciamento de software e tem uma posição favorável na hora de cobrar pelos produtos com IA, já que pode incluir esses avanços em produtos já estabelecidos. A empresa capitalizou as soluções de inteligência artificial, impulsionando o crescimento na procura por seu serviço de nuvem.