Filha de Lisa Marie Presley vai lançar autobiografia da mãe, que morreu em 2023: ‘Me sinto honrada’

Livro está previsto para ser lançado em outubro; notícia despertou especulações sobre a possibilidade de um futuro filme

Reprodução/Instagram/@rileykeough Riley Keough, filha de Lisa Marie Presley



A atriz Riley Keough, filha de Lisa Marie Presley, divulgou em suas redes sociais que está colaborando no lançamento da autobiografia de sua mãe. O livro, que será publicado pela editora Random House em outubro, promete revelar detalhes dos nove anos em que Lisa esteve ao lado de seu pai, o lendário Elvis Presley. Além disso, a obra também trará informações inéditas sobre o casamento de Lisa com Michael Jackson e sua carreira como cantora nos anos 2000. A notícia despertou especulações sobre a possibilidade de um futuro filme baseado no livro. Através de uma postagem em seu perfil no Instagram, a atriz Riley Keough anunciou que está envolvida no lançamento da autobiografia de sua mãe. “Sinto-me honrado por ajudar a colocar o livro da minha mãe para ela. A autobiografia dela sairá em outubro com a @randomhouse e podes pré-encomendá-la agora com o link na minha biografia. ❤️💕 Lisamariebook.com”, escreveu. Keough é conhecida por seus papéis em filmes como “Mad Max: Estrada da Fúria” e “The Lodge”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp