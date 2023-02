Atriz ganhadora do Globo de Ouro, Raquel Welch morre aos 82 anos

Com uma trajetória profissional de cinco décadas, ela foi considerada a mulher mais bonita do mundo e sex symbol da década de 60

Robyn BECK / AFP Seu último papel foi em 2017 no filme "How to Be a Latin Lover"



Nesta quarta-feira, 15, a atriz norte-americana Raquel Welch morreu aos 82 anos após um mal estar. A estrela de origem boliviana morreu de forma pacífica “esta manhã depois de uma breve doença”, escreveu seu agente em um comunicado, sem dar mais detalhes. Welch teve uma trajetória profissional de cinco décadas, estrelando mais de 30 filmes e 50 séries de televisão e aparições. Ela também desenvolveu uma linha de perucas. Em 1975, recebeu o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical por seu desempenho em “Os Três Mosqueteiros”. Rambém foi indicada por sua atuação no drama televisivo Right to Die (1987). Em 1994, Welch recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Em 2001, ela recebeu o Imagen Foundation Lifetime Achievement Award por sua promoção positiva na imagem de norte-americanos de herança latina ao longo de sua carreira. Além disso, chegou a ser considerada a mulher mais bonita do mundo após seu papel no filme “Mil Séculos Antes de Cristo” e foi considerada um grande sex symbol na década de 1960. Ela chegou a ser nomeada uma das 100 estrelas mais sexy da história do cinema e ficou em terceiro lugar nas 100 estrelas mais sexy do século 20 da Playboy em 1995. Apesar de sua imagem pública, ela sempre expressou desconforto com a representação de seu corpo, dizendo uma vez que “não foi criada para ser um símbolo sexual, nem é da minha natureza ser um”. Por trás do glamour, a estrela era uma mãe solteira trabalhadora cuja carreira como sex simbol a ajudou a criar dois filhos, Damon e Tahnee Welch, depois de se separar de seu primeiro marido em 1964.