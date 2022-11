Atriz pornô russa promete 16 horas de sexo com jogador em troca de 5 gols

Proposta foi feita em abril, quando faltavam apenas 10 partidas na temporada do Campeonato Russo

Reprodução/Redes sociais Atriz pornô Alina Henessy prometeu 16 horas de sexo com o jogador de futebol Aleksandr Kokorin, do Dynamo Moscow



A atriz pornô Alina Yeremenko, mais conhecida como Alina Henessy, prometeu 16 horas de sexo com o jogador de futebol Aleksandr Kokorin, do Dynamo Moscow, caso ele fizesse cinco gols no Campeonato Russo. A proposta, no entanto, foi feita em abril, quando faltavam apenas 10 partidas na temporada. “O futebol é como o pornô porque está cheio de meninos bonitos. Se antes do final do campeonato Aleksandr Kokorin marcar cinco gols, prometo realizar uma maratona de sexo de 16 horas com ele como agradecimento”, enfatizou durante entrevista ao The Sport Blue. Contudo, nos 10 jogos, o jogador marcou apenas um gol.