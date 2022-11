Refugiado iraniano que inspirou o filme ‘O Terminal’ morre em aeroporto da França

Mehran Karimi Nasseri decidiu morar em aeroporto de Paris, em 1988, após procurar sua mãe

Stephane de Sakutin/AFP Mehran Karimi Nasseri é um refugiado político iraniano que viveu mais de 18 anos no aeroporto parisiense Roissy Charles de Gaulle



O refugiado iraniano que inspirou o filme “O Terminal”, Mehran Karimi Nasseri, morreu neste sábado, 12, em um terminal do aeroporto parisiense Roissy Charles de Gaulle. Ele viveu mais de 18 anos no local. Uma fonte do aeroporto informou à AFP que o iraniano faleceu por volta das 12 horas de causas naturais. A fonte ainda disse que ele teria voltado ao aeroporto há algumas semanas e estava com milhares de euros, que recebeu do filme. Conhecido como Sir Alfred, Mehran nasceu em 1945 em Masjed Soleiman, na província iraniana do Khuzistão. O refugiado decidiu morar em Paris, em 1988, após procurar sua mãe. Ela levou ele para Londres, Berlim e Amsterdã. Mehran Karimi Nasseri foi expulso dos locais por falta de documentação. Na França, em 1999, ele conseguiu o estatuto de refugiado e um visto de residência. Em 2004, Tom Hanks desempenhou seu papel em “O Terminal”, filme dirigido por Steven Spielberg.