Avril Lavigne chega ao Brasil para apresentações em São Paulo e no Rock in Rio

Reprodução/Instagram/avrillavigne Avril Lavigne vai se apresentar em São Paulo antes de fazer show no Rock in Rio



A cantora Avril Lavigne chegou ao Brasil, nesta terça-feira, 6, para as apresentações que fará em São Paulo e no Rock in Rio 2022. Nesta quarta-feira, 7, a artista subirá ao palco na capital paulista, no Espaço Unimed, o antigo Espaço das Américas. Dois dias depois, na sexta-feira, 9, ela fecha a noite de apresentações do Palco Mundo no Rock in Rio. A cantora desembarcou, nesta manhã, em São Paulo. No Instagram, durante o voo, a artista publicou uma série de postagens explicando a rota do voo e disse que tinha esquecido o destino. “Agora estamos voando para… pra onde estamos indo?”, questionou. Uma pessoa da produção diz que estão indo para São Paulo, e Avril Lavigne segue com a explicação: “São Paulo e, depois, Rio de Janeiro”, comentou.