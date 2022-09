Em jogo eletrizante, Athletico-PR empata com o Palmeiras no Allianz e vai à final da Libertadores

No agregado, o resultado ficou 3 a 2 para o Furacão, já que no jogo de ida o time paranaense venceu por 1 a 0

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Terans, jogador do Athletico-PR, comemora gol da classificação contra o Palmeiras



Em um jogo com direito a expulsão de jogador e quatro gols, além de polêmicas, o Athletico-PR empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, na noite desta terça-feira, 6, no Allianz Parque, e conquistou a classificação para a final da Copa Libertadores 2022. No agregado, o resultado ficou 3 a 2 para o Furacão, já que no jogo de ida o time paranaense venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada. No jogo desta noite, o Palmeiras começou melhor, pressionando a equipe visitante. Os ataques surtiram efeito e os donos da casa abriram o placar logo no segundo minuto de partida. Bruno Tabata roubou a bola de Canobbio, e Zé Rafael, em seguida, conseguiu girar em cima de Fernandinho e avançou até a entrada da área. O camisa 8 cruzou, Pedro Henrique tirou errado, e a bola sobrou livre para Scarpa bater e abrir o placar. No fim do primeiro tempo, o zagueiro palmeirense Murilo foi expulso após dura entrada no atacante Vitor Roque. Mesmo com um a menos em campo, o Alviverde continuou se lançando ao ataque. Aos 9 minutos da segunda etapa, o zagueiro Gustavo Gómez ampliou o placar para o Palmeiras. O lateral Marcos Rocha arremessou a bola na área, na frente da primeira trave, e o zagueiro ganhou de Fernandinho para desviar para trás e encobrir o goleiro Bento. O banho de água fria do time paulista veio quase dez minutos depois, quando o centroavante Pablo estufou as redes e deixou o Allianz Parque, por um segundo, calado. Thiago Heleno fez um belo lançamento para Vitinho na esquerda, na linha de fundo, e o camisa 11 cruzou na segunda trave. Vitor Roque apareceu na segunda trave e cruzou para trás, para Pablo marcar com tranquilidade. A classificação do Athletico-PR veio aos 39 minutos. O autor do primeiro gol, Pablo, recebeu a bola e ajeitou para Terans na entrada da área, pela direita. O camisa 20 chutou forte, e a bola desviou em Piquerez para tirar Weverton da jogada. O Palmeiras ainda pressionou, mas não conseguiu evitar a eliminação na Libertadores.