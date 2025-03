Em sua defesa, pastora enfatizou que o perdão que mencionou não absolve os abusadores de suas ações e, sim, uma libertação de ‘gatilhos emocionais e traumas’

A cantora Baby do Brasil utilizou sua conta no Instagram nesta sexta-feira (14) para esclarecer suas declarações feitas durante um culto na boate D-Edge. Durante o evento, ela pediu que pessoas que passaram por abusos sexuais considerassem perdoar seus agressores. Essa fala gerou uma onda de críticas, com muitos argumentando que ela estaria, de certa forma, protegendo os criminosos e transferindo a responsabilidade para as vítimas.

Em sua defesa, Baby enfatizou que o perdão que mencionou não absolve os abusadores de suas ações: “É claro que eu jamais defenderia abusadores de qualquer espécie, pois eu sou contra qualquer tipo de abuso!”. A artista também abordou a ideia de que o perdão pode ser um caminho para a libertação pessoal.

Na mesma publicação, ela afirmou que não possui atitudes homofóbicas: “Aproveito, para deixar mais uma vez bem claro, que também não sou homofóbica, e que a opção sexual é de escolha de cada um, e que todos nós devemos ser respeitados”. Ela finalizou o texto afirmando que entrega nas mãos de Deus todas as acusações e todos os cortes de vídeos e falas descontextualizados, “e a todos, que não haviam entendido a minha fala, e me atacaram, sinceramente, estão perdoados em nome de Jesus”.

A repercussão das palavras de Baby levou a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), a tomar uma atitude formal. Ela protocolou uma denúncia no Ministério Público de São Paulo, argumentando que o discurso da cantora favorece os agressores e ignora as consequências das violências enfrentadas pelas vítimas. Bomfim também destacou que a promoção do perdão incondicional em casos de crimes sexuais pode desestimular as denúncias.

