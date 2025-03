Morre Dave Mallow, a voz do vilão Baboo em ‘Power Rangers’

O dublador emprestou sua voz a diversos personagens de animações, como ‘Digimon’; de acordo com o site TMZ ele estava sob cuidados paliativos

Dave Mallow, conhecido por dar voz ao vilão Baboo na série “Power Rangers” de 1993, morreu aos 76 anos nesta terça-feira (11). De acordo com o site TMZ ele estava sob cuidados paliativos, hospedado na MonteCedro Senior Living Community em Altadena, Califórnia, quando morreu.

O dublador tinha um vasto histórico, tendo contribuído com sua voz para diversos personagens em animações, como “Digimon”. Além disso, ele participou de importantes jogos eletrônicos, incluindo “World of Warcraft: Legion” e “Diablo III”, onde sua atuação foi amplamente reconhecida. No Brasil, a voz de Baboo foi interpretada por dois profissionais: Gutemberg Barros e Francisco Júnior, que também deixaram sua marca na dublagem do personagem.

