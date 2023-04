Banda brasileira sobrevive após tornado atingir local de show nos EUA; vídeo impressiona

Telhado do Apollo Theater desabou pouco depois da Crypta se apresentar; motorhome do grupo foi destruído

Reprodução/Instagram/cryptadeath Integrantes da Crypta tranquilizaram fãs após tornado atingir teatro em que se apresentaram



A banda de heavy metal brasileira Crypta conseguiu sair com vida após o telhado do Apollo Theater, em Belvidere, nos Estados Unidos, desabar ao ser atingido por um tornado. As artistas se apresentaram no local na noite de sexta-feira, 31, pouco antes do desabamento que resultou na morte de um homem de 50 anos e deixou 28 feridos. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a banda brasileira tranquilizou os fãs: “Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem”.

A vocalista e baixista da Crypta, Fernanda Lira, postou nos stories do Instagram que a casa sobre rodas do grupo foi totalmente destruída. Na manhã deste sábado, 1, a artista comunicou que ela e as outras integrantes da banda estão em um hotel. “Está nevando lá fora. Não temos roupa para enfrentar esse clima, estava tudo no motorhome, que está destruído”, comentou. Conforme divulgado pela CBS, as autoridades locais informaram que as sirenes de alerta soaram às 19h24. Vários edifícios da região foram atingidos, mas o teatro foi o local que sofreu mais danos. Cerca de 260 pessoas estavam dentro do Apollo Theater para assistir aos shows programados para a noite de sábado. O chefe da polícia de Belvidere, Shane Woody, disse que quando a polícia chegou ao teatro encontrou um cenário de “caos absoluto”.