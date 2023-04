Trump irá a Nova York na segunda-feira e se apresentará a juiz no dia seguinte

Ex-presidente é acusado formalmente por júri pelo pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels

Reprodução/Instagram/realdonaldtrump Contas de Donald Trump no Facebook e Instagram serão reativadas em breve



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusado formalmente por um júri pelo pagamento de suborno à atriz pornô Stormy Daniels, vai viajar na próxima segunda-feira, 3, para Nova York, onde vai se apresentar no dia seguinte ao juiz responsável pelo caso. A expectativa é que o republicano compareça diante o juiz às 14h15 no horário local (15h15 em Brasília) na terça, 4. A audiência gerou enorme expectativa dentro e fora dos EUA, e por isso o tribunal onde ela vai acontecer cancelou outras menos importantes para evitar um grande fluxo de pessoas no prédio por razões de segurança.

