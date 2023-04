Tornados atingem regiões do sul e centro-oeste dos Estados Unidos e deixam ao menos 11 mortos

Óbitos foram relatados no Alabama, Illinois, Mississippi, Arkansas e Indiana; fenômenos destruíram casas e devastaram cidades

Benjamin Krain / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP O número de óbitos inclui quatro mortes na cidade de Wynne, Arkansas, e três em Sullivan, Indiana



Os tornados que atingiram parte do sul e do centro-oeste dos Estados Unidos desde a sexta-feira, 31, mataram ao menos 11 pessoas, arrancaram o teto de um teatro, destruíram casa e deixaram mais de 88 mil pessoas sem acesso à eletricidade. O número de óbitos inclui quatro mortes na cidade de Wynne, Arkansas, e três em Sullivan, Indiana. Outras mortes foram relatadas no Alabama, Illinois, Mississippi e na área de Little Rock, segundo informações da agência Associated Press. A governadora Sarah Huckabee Sanders afirmou que o tornador causou “danos significativos” à região do Arkansas. Ela declarou estado de emergência geral e mobilizou a Guarda Nacional. Como a Jovem Pan antecipou, várias imagens e vídeos publicados em redes sociais mostram o fenômeno, que arrancou árvores e telhados no seu caminho. O prefeito de Little Rock, Frank Scott Jr., afirmou que “cerca de 30 pessoas foram levadas para hospitais locais”. Ao menos cinco delas estariam em estado crítico.

O prefeito de Sullivan, Clint Lamb, disse que uma área ao sul do condado “está essencialmente irreconhecível no momento” e confirmou o resgate de vítimas sob os escombros. Houve relatos de até 12 pessoas feridas e equipes de busca e resgate vasculharam as áreas danificadas. “Francamente, estou muito, muito chocado por não haver mais questões humanas”, afirmou ele, acrescentando que a recuperação “será um processo muito longo”. Também foram noticiados tornados no Estado de Iowa, onde cerca de 45 mil pessoas ficaram sem energia. Cerca de 28 milhões de pessoas estão sob alerta de tornados, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

A estimativa é que demore alguns dias para determinar o número exato de tornados que atingiram as regiões norte-americanas. “É um dia bastante ativo. Mas isso não é inédito”, disse Bill Bunting, chefe de operações de previsão do Centro de Previsão de Tempestades, citado pela Associated Press. Há uma semana, um tornado atingiu o Mississippi, matando 25 pessoas e causando grandes danos materiais. Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, visitou a cidade de Rolling Fork, no Mississippi, que foi devastada na semana passada quando uma série de tornados fortes atingiu a região, deixando 26 mortos. “Esta é a sua comunidade, este é o local onde construíram as suas vidas. Vamos garantir que vocês possam ficar aqui”, prometeu Biden à imprensa em frente de uma pilha de escombros.

*Com informações da EFE e AFP