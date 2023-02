Banda cobra meia-entrada de quem levar prancha de surfe

Apresentações acontecerão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis

Christopher Ferguson / Divulgação Banda de rock alternativo da Austrália cobrará meia-entrada para quem levar qualquer acessório relacionado ao surfe em shows no Brasil



A banda australiana de rock alternativo Hoodoo Gurus cobrará meia-entrada para quem levar prancha de surfe ou qualquer outro acessório relacionado ao esporte em seus shows. O grupo voltará ao Brasil após 25 anos para a turnê de apresentação do novo álbum, intitulado Chariots of the Gods. As apresentações ocorrerão no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Ação vai garantir 50% de desconto nos ingressos e faz parte de uma parceria com Confederação Brasileira de Surfe. Os valores variam em cada Estado. Em São Paulo, os bilhetes custam $ 200 a R$ 360, enquanto em Porto Alegre o ingresso custa partir de R$ 170 até R$ 410. No Rio de Janeiro, o preço varia de R$ R$ 200 e até R$ 390 e em Curitiba custam de R$ 140 a R$ 300, além de uma opção “bistrô”, com lugar para seis pessoas por R$ 1.980,00. Em Florianópolis, os lugares serão oferecidos em preço único: R$ 200,00. A opção de meia-entrada é oferecida com a modalidade “surfista solidário”.