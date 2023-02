‘BBB 23’: Key Alves consegue Poder Curinga e revela quem vai indicar ao paredão

Sister bolou uma estratégia com Gustavo, que também vai indicar uma pessoa por ser o líder da semana

Reprodução/Globo Key Alves se saiu bem nas apostas e conquistou o Poder Curinga no 'BBB 23'



Key Alves conquistou nesta sexta-feira, 10, o Superpoder Curinga no “BBB 23” e vai poder indicar uma pessoa direto para o paredão. O detalhe é que esse indicado não poderá participar da prova Bate e Volta, ou seja, não há chance dessa pessoa escapar da berlinda. Para arrematar o Poder Curinga, os brothers precisam apostar estalecas e a jogadora de vôlei deu o lance mais alto. Key ainda não sabe qual poder tem nas mãos, mas já desconfia. “Certeza que é por alguém no paredão, não tem outra coisa”, comentou a sister em uma conversa com seus aliados. Gustavo, que vive um affair com Key na casa mais vigiada do Brasil, conquistou a liderança pela segunda semana consecutiva na noite de quinta-feira, 9. Com isso, ele e Key já combinaram em quem vão votar no próximo domingo, 12. “Eu queria indicar a Larissa também, eu e ele. Para os dois não ficarem nessa e ele não indicar a Amanda agora por conta do [Cara de] Sapato, eu indicaria a Amanda e ele a Larissa”, revelou a jogadora de vôlei. Fred Nicácio apoiou a estratégia do casal e Cristian comentou que Ricardo pode ser o alvo de parte da casa.