Bárbara Evans anuncia que está grávida de uma menina: ‘Vem, Ayla’

Influenciadora compartilhou um vídeo do chá revelação nas redes sociais: ‘Nosso sonho virando realidade’

Reprodução / Instagram @barbaraevans22 Além de anunciar o sexo do bebê, Bárbara Evans também conformou o nome da criança: Ayla



A influenciadora Bárbara Evans usou as redes sociais neste sábado, 30, para anunciar que está grávida de menina. Ela compartilhou um vídeo do chá revelação em que mostra o momento da descoberta, que aconteceu por meio de uma queima de fogos. “Nosso sonho virando realidade!”, escreveu a influenciadora em foto ao lado do esposo, o empresário Gustavo Theodoro. “O dia em que me tornei a pessoa mais feliz desse mundo”, disse em outra mensagem. Também no Instagram, a filha de Monique Evans lembrou sobre o período de tratamento para engravidar. “Foi um longo caminho, confesso que não foi nada fácil. Momentos de insegurança, incertezas, tristezas, ilusões. Mas a felicidade do resultado é tão grande, que a gente acaba esquecendo todo o resto. Não foi fácil o período de aceitação, sofri bastante com a mudança do meu corpo durante o tratamento, mas hoje eu vejo que Deus estava me preparando para ser uma grande mãe.”

Além de anunciar o sexo do bebê, Bárbara Evans também conformou o nome da criança: Ayla. “Seja muito bem-vinda minha filha tão sonhada e esperada! Mamãe e Papai te amam demais! Vem, Ayla”, completou na publicação, que recebeu mensagens de fãs e amigos. “Viva viva vida! Que essa princesa traga muito amor alegria e luz pra vida de vocês”, escreveram as gêmeas nadadoras Bia e Branca. “Ai, chorei. Acompanho desde o comecinho de tudo”, escreveu outra seguidora.