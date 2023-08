Baterista do Iron Maiden revela perda de movimento de metade do corpo após sofrer AVC

O baterista da banda Iron Maiden, Nicko McBrain, de 71 anos, revelou que ficou com metade do corpo paralisado em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em janeiro. O artista disse, contudo, que está 70% recuperado. Em postagem no perfil oficial da banda em uma rede social, ele revelou que teve medo de que sua carreira tivesse acabado. Após o susto, ele afirmou que está preparado para uma nova trunê da banda. “Estava muito preocupado que minha carreira tivesse acabado, mas com o amor e apoio de minha esposa, Rebecca e família, meus médicos, especialmente Julie, minha terapeuta ocupacional, e minha família Maiden consegui me recuperar em algum lugar perto de 70% recuperado”, disse McBrain.

Rod Smallwood, empresário da banda, ressaltou a crença e a “enorme força de vontade” do baterista durante a recuperação. “Estamos todos muito orgulhosos dele. Mesmo com esse set novo e musicalmente muito complexo para tocar, ele apenas abaixou a cabeça e se concentrou na recuperação”, afirmou Smallwood.

