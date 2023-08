Ex-mulher explica surto do ator Sidney Sampaio, que pulou da janela de hotel em Copacabana

Artista foi levado ao Hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon, no início da manhã de sexta, mas passa bem

Reprodução/Instagram/@sidneysampaiooficial Sidney Sampaio já trabalhou na Globo e atualmente ensaia uma peça de teatro



A ex-mulher do Sidney Sampaio, a psicóloga Juliana Gama, fez um pronunciamento em suas redes sociais nesta sexta-feira, 4, explicando sobre o acidente com o ex-marido. Segunda ela, Sidney “tomou medicação para dormir sem orientação médica”. Na publicação, Juliana atualizou os fãs sobre o estado de saúde do ator. “Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo [filho] incondicionalmente. Devido à privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje”, escreveu em sua conta no Instagram. “Ele está sendo medicado corretamente e passa bem. Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado com seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente”, finalizou.

Sidney se jogou do primeiro andar de um hotel em Copacabana, Rio de Janeiro, na sexta-feira e precisou ser internado no Hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon, mas já recebeu alta. Segundo a assessoria do ator, ele está bem e deve se pronunciar em breve sobre o ocorrido. “O ator Sidney Sampaio sofreu de efeitos colaterais [devido a] uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã (de sexta). Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo. Quaisquer informações vindas de ‘amigos’ são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais. Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido”, diz nota vinculada pela assessoria.

*Com informações do Estadão Conteúdo