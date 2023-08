Divórcio, traição e pensão alimentícia: Advogadas ganham fama nas redes com dúvidas de seguidores

Miriane Ferreira e Fayda Belo acumulam dezenas de milhões de curtidas nas redes e abordam temas como direito familiar e igualdade de gênero

Reprodução/Instagram/@faydabelo/@dra.mirianeferreira Fayda Belo e Miriane Ferreira usam exemplos e dúvidas de seguidores para esclarecer temas do direito



As redes sociais têm sido um novo meio para advogados divulgarem e tirarem dúvidas sobre suas áreas de atuação. No TikTok, vídeos que abordam temas do direito familiar e crimes de gênero são recordistas de visualizações e curtidas, rendendo memes, bordões e conteúdos baseados nas polêmicas da mídia. A advogada Miriane Ferreira foi uma das primeiras personalidades a viralizar nas redes sociais. Com um acúmulo de mais de 4 milhões de curtidas em suas publicações, ela é especialista em direito familiar e de sucessões. A profissional abre caixas de perguntas para os seguidores tirarem dúvidas sobre questões como heranças, divórcio, pensão alimentícia, divisão de bens e traição. No entanto, muitos de seus vídeos viralizaram pelo teor cômico e inusual das perguntas. Recentemente, ao ser questionada anonimamente sobre o direito de posse de uma casa entre mãe e filha, Miriane respondeu. “Além de ter ficado morando de graça por 24 anos, agora quer tomar a casa da mãe? Não pode, a casa continua sendo dela.” Nos comentários, os seguidores se espantam com as dúvidas e, em inúmeros casos, chegam até mesmo a se identificar.

Comparada com a personagem Annalise Keating, interpretada por Viola Davis em “How To Get Away With Murder”, Fayda Belo junta as dúvidas de seguidores ao humor típico das redes sociais, com bordões e histórias curiosas. Belo tem seu conteúdo focado em crimes de gênero, feminicídio e direito antidiscriminatórios e costuma debater casos famosos da mídia entre seu público, como a recente condenação do ex-BBB Felipe Prior, falas polêmicas de MC Pipokinha e o caso de estupro envolvendo o jogador Robinho. A advogada ficou conhecida pela expressão “Pode, não!” e o tom de voz sério e incisivo que usa para esclarecer os temas levantados em seu perfil.

Outros temas atuais, como os direitos autorais, são citados pelos criadores de conteúdo. É o caso de Thabs Guimarães, do canal Você Entendeu Direito?, que tira dúvidas sobre direitos de imagem nas redes sociais, direitos autorais sobre trabalhos, envolvendo até a criação de piadas. Outros casos comuns como desentendimentos e multas em condomínios e vizinhanças também são abordados.

Até mesmo crimes polêmicos e mais graves são pauta para os advogados online. O perfil Daniela Criminalista fala sobre as penas previstas para assassinato e crimes derivados. Toca até mesmo em assuntos como as obrigações de um civil durante enquadros da polícia. No entanto, os influenciadores do direito não publicam apenas sobre os questionamentos dos clientes. Além de explicarem sobre os jargões da profissão e o motivo do uso das expressões consideradas difíceis, muitos deles mostram o dia a dia nos escritórios e revelam truques de roupas e estilo para o dia a dia no direito.

Confira os perfis que falam sobre direito na internet

