Ao lado de Diogo Melim, Bianca Andrade revela fim do namoro; assista

Reprodução Diogo Melim e Bianca Andrade não estão mais juntos



Bianca Andrade usou seu Instagram para revelar que está solteira. A empresária, que durante sua participação no Big Brother Brasil namorava o cantor Diogo Melim, confirmou a informação ao lado do ex, em vídeo divertido.

“Gente estou aqui com o Diogo, meu amigo que terminou comigo”, brincou Boca Rosa. “Nós terminamos juntos, em uma conversa madura”, completou o cantor. No entanto, ambos reforçaram que não se odeiam e que continuam amigos.

“Seguimos parceiros e amigos, como sempre fomos”, garantiu Melim.

Bianca foi eliminada no paredão de Carnaval do BBB. Ela levou a pior diante de Felipe Prior e Flayslane e deixou o confinamento. Lá dentro, ela teve relação muito próxima com Guilherme, que chegou a pedir para se afastar para não beijá-lo em festa.