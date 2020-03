BBB 20: Babu, Manu Gavassi e Victor Hugo se enfrentam no paredão

Reprodução/Globo Babu, Manu Gavassi e Victor Hugo estão no paredão



O sétimo paredão do BBB 20 está formado: Babu, Manu Gavassi e Victor Hugo estão na disputa da preferência do público e podem deixar a atração na próxima terça-feira.

Babu foi o mais votado pela casa – Ivy, Flayslane, Mari, Manu e Gizelly o escolheram. Já Victor Hugo foi o escolhido pelo líder Pyong. Na última festa, Victor brigou feio com Manu Gavassi que chegou a dizer que ele é um “falso do cara***”. Vale destacar que Ivy foi o anjo, que, esta semana, foi autoimune e, portanto, não pôde ser votada.

No caso de Manu, ela própria se colocou no paredão ao apertar o botão vermelho do quarto branco. Ela ficou no confinamento por algumas horas apenas, ao lado de Gizelly e Felipe Prior.

Confira como foram os votos:

Babu votou em Flayslane.

Rafa votou em Flayslane.

Daniel votou em Felipe.

Marcela votou em Felipe.

Felipe votou em Flayslane.

Flayslane votou em Babu.

Thelma votou em Flayslane.

Gabi votou em Felipe.

Victor Hugo votou em Gizelly.

Ivy votou em Babu.

Mari votou em Babu.

Manu votou em Babu.

Gizelly votou em Babu.