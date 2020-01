BBB 20: Boca Rosa nega assédio de Petrix e produção mantém ginasta no reality

Reprodução/Globo Boca Rosa isentou Petrix de culpa após o ginasta pegar em seus seios



Duas polêmicas que aconteceram no último fim de semana no BBB 20 ainda repercutiram na edição de domingo (26) do programa. Boca Rosa teve de responder se houve assédio de Petrix em apertão durante a festa e Rafa Kalimann foi questionada sobre suposto empurrão da influencer na mesma noite.

Bianca Andrade, a Boca Rosa, afirmou que lembrava de ter dançado com Petrix e que ele a abraçou no final da música. No entanto, o vídeo não foi mostrado para ela. A empresária reforçou que não houve assédio e que o ginasta apenas tentou animá-la.

Já Rafa negou ter sido empurrada por Bianca. As duas tiveram uma discussão feia sobre uma briga fora da casa e houve até troca de ofensas.

Dessa forma, a produção da Globo resolveu manter os dois participantes no jogo.

No primeiro paredão, Lucas Chumbo enfrenta Boca Rosa e um dos dois será eliminado na próxima terça-feira (28).