BBB 20: Daniel é acusado de assediar Gizelly, e público pede expulsão

Daniel foi acusado de assédio sexual ao passar a mão na perna e no bumbum de Gizelly

Reprodução/Globo Daniel foi acusado de assédio no BBB 20



Daniel, do BBB 20, virou assunto nas redes sociais na manhã desta terça-feira (25) ao ser acusado de assediar sexualmente de Gizelly. Um vídeo mostra o ator colocando a mão na perna e no bumbum da advogada.

Nas imagens, Daniel deita ao lado de Gizelly em uma rede e coloca a mão sobre a perna dela. Incomodada, a advogada tira a mão dele, e o gaúcho dá um tapinha no ombro dela. Em outro momento, o ator levanta as pernas da capixaba e dá tapas no bumbum dela.

Veja a cena abaixo:

Eu fico triste pq provavelmente essa tag não vai dá em nada e vão abafar como sempre fazem, porém o mais importante é avisar ao público sobre oq ele tá fazendo com a gizelly e incentivar as mulheres a denunciar qlqr tipo de ASSÉDIO! #DanielExpulso #BBB20pic.twitter.com/J4PizE8mkq — ᵒ ᵈᶜᶰᵃᵘᵗᵃ ʬ⁸⁴ⴵ 🎭✨♀️🌪🦄 (@dcuworlds) February 25, 2020

No Twitter, as hashtags #DanielExpulso e #DanielAssediador ficaram entre as mais comentadas do Brasil durante toda a manhã. Veja a repercussão do caso:

daniel que fala tanto em 'macho escroto' mas a todo dia que passa, deixa mais claro que é um#BBB20 #DanielExpulso pic.twitter.com/E9PiQ7mCjr — marques | reserva (@culturebaird) February 25, 2020

mano???? é a figura do esquerdomacho, que se faz de bobinho pra passar despercebido mas aqui fora nada passa, por isso #DanielExpulso pic.twitter.com/kbFD89qcru — nat 🌪 (@lesbian4rdemi) February 25, 2020

Daniel entrando no bbb e falando que os machos da casa não prestavam e não respeitava as mulheres #DanielExpulso pic.twitter.com/XYeyDXiH9q — Junior (@Junior26471911) February 25, 2020

Antes: O discurso de homem protetor e fiel, um feminista que queria RESPEITO pelas mulheres. Agora: Machista opressor, assediador de mulheres e escroto. O Daniel está indo contra ele mesmo!#DanielExpulso pic.twitter.com/fcbNTJcLdi — Miguel Neto (@MiguelOficial03) February 25, 2020

Além de Daniel, outros dois participantes do BBB 20 já foram acusados de assédio sexual: o ginasta Petrix Barbosa, que já foi eliminado, e o hipnólogo Pyong Lee, que continua na casa. Ambos estão sendo investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.