BBB 20: Petrix recebe intimação da Polícia Civil e deve deixar o programa

Reprodução/Globoplay Petrix, participante do BBB 20



A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá entregou uma intimação ao departamento jurídico da TV Globo, nesta segunda-feira (3), para ouvir o ginasta Petrix Barbosa, participante do “Big Brother Brasil 20“, sobre supostos casos de assédio cometidos durante o programa. Com isso, ele deve deixar a casa. A informação foi divulgada pelo blog do Hugo Gloss.

Segundo o colunista, Petrix terá que abandonar a atração até, no máximo, sexta-feira (7), dia em que deve prestar depoimento. No entanto, caso o ginasta saia no paredão desta terça (4), poderá ser ouvir logo após a eliminação.

O primeiro caso polêmico envolvendo o participante aconteceu no dia 24, quando, durante uma festa, ele segurou, apertou e balançou os seios da influenciadora Bianca Andrade. Na ocasião, ela foi chamada pela produção do programa e negou o assédio.

Em seguida, no dia 30, ele esfregou as próprias partes íntimas na cabeça de Flayslane. Advertido pela produção, ele pediu desculpas.