BBB 20: Campanha pede expulsão de Petrix após suposto assédio sexual

Petrix é acusado de assédio por esfregar as partes íntimas em Flayslane durante uma festa

Reprodução/Globo



Uma campanha nas redes sociais pede a expulsão de Petrix do BBB 20 após um suposto caso de assédio sexual dentro da casa. Nesta quinta-feira (30), a hashtag #PetrixExpulso ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter desde o começo do dia. Na tag, os usuários pedem a saída do ginasta.

O estopim para a campanha foi um suposto assédio cometido por Petrix contra Flayslane. Na madrugada desta quinta, após uma festa do programa, o ginasta esfregou as partes íntimas na cabeça da cantora. A cena aconteceu na casa da sala do BBB e foi testemunhada por outros participantes.

Veja o vídeo abaixo:

É SERIO ISSO????? PORRA BONINHO JÁ TÁ PASSANDO DA HORA DE EXPULSAR #BBB20 pic.twitter.com/CuTzcFlQ4c — xoxorio (@ozorio_julia) January 30, 2020

O perfil oficial de Flayslane no Twitter lamentou o ocorrido e disse que a cantora merece respeito. “O que o seu colega de confinamento Petrix fez enquanto ela estava bêbada é INADMISSÍVEL”, diz o post.

A Flay, assim como qualquer outra mulher, merece respeito, estando em sã consciência ou bêbada. O que o seu colega de confinamento, Petrix, fez enquanto ela estava bêbada, é INADMISSÍVEL. Até quando as mulheres terão que passar por isso? RESPEITEM AS MINAS!! #BBB20 — Flayslane Raiane 🎤 (@laneeoficial) January 30, 2020

Esta não é a primeira vez que Petrix é acusado de assédio no BBB 20. Na semana passada, internautas também apontaram um suposto assédio do ginasta a Bianca Andrade.

Na ocasião, ele apertou e balançou os seios da empresária enquanto ela estava bêbada. A direção do programa chegou a questionar Bianca sobre o ocorrido, mas ela disse que não se sentiu assediada.

A Globo ainda não se pronunciou sobre o novo caso.