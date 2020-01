BBB 20: Delegacia da Mulher abre inquérito contra Petrix por assédio sexual

Petrix Barbosa é acusado de ter assediado Bianca Andrade e Flayslane no BBB 20

Reprodução/Globo Petrix Barbosa é acusado de assédio sexual no BBB 20



A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, abriu inquérito para apurar supostos assédios sexuais cometidos por Petrix Barbosa no BBB 20.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a abertura do inquérito. “De acordo com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) Jacarepaguá, diante dos fatos veiculados na mídia foi aberto procedimento para apurar os fatos”, diz comunicado.

Petrix vem sendo acusado de assédio sexual desde a semana passada, quando apertou e balançou os seios de Bianca Andrade. Na madrugada desta quinta-feira (30), ele voltou ao centro da polêmica, desta vez por ter esfregado as partes íntimas na cabeça de Flayslane. Em ambos os casos, as mulheres disseram não terem se sentido assediadas.

Mesmo assim, fãs do BBB fizeram uma campanha pedindo a expulsão do ginasta por assédio sexual. A produção do BBB 20, no entanto, decidiu não eliminar o atleta e apenas o repreendeu.

A Globo ainda não se pronunciou sobre a abertura do inquérito.