BBB 20: Petrix não teme paredão: ‘Com qualquer um eu volto, o Brasil gosta de mim’

Petrix já está no paredão, mas pode se livrar da berlinda em prova neste domingo (2)

Reprodução/Globoplay Petrix acredita que vai sobreviver ao paredão desta terça-feira (4) no BBB 20



Já indicado ao paredão desta semana, Petrix se mostrou confiante de que vai seguir no BBB 20. Em conversa nesta sexta-feira (31), o ginasta disse que voltará do paredão contra qualquer um dos participantes.

“Com qualquer um eu volto, o Brasil gosta de mim”, disse o atleta. “Já dei a vida por este país, tenho dado”, continuou Petrix, que representou o Brasil em campeonatos mundiais de ginástica e em Jogos Pan-Americanos, inclusive levando medalha de ouro no Pan de Guadalajara, em 2011.

Felipe, com quem Petrix conversava, fez o colega colocar os pés no chão e disse que a única maneira de ele se livrar do paredão desta terça (4) é ganhando a prova que será realizada no domingo (2) e vai tirar um dos indicados da berlinda.

Indicado ao paredão por Pyong Lee na prova do líder desta quinta-feira (30), Petrix tem enfrentado muitas críticas nas redes sociais. Durante esta semana, fãs do BBB fizeram uma campanha para que o ginasta fosse expulso por ter supostamente assediado Flayslane. Antes, ele já havia sido acusado de ter assediado Bianca Andrade.

Apesar da mobilização na internet, as participantes disseram não terem se sentido assediadas, e o atleta foi apenas repreendido pela produção.