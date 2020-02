Sem saber que já é pai, Pyong Lee sonha com filho: ‘Acho que nasceu’

Reprodução/Globoplay Hipnólogo afirmou que sentiu peso de seu filho no colo em sonho descrito como "muito real" por ele



Pyong Lee revelou para os participantes do BBB 20 que sonhou o nascimento de seu filho, Jake, na madrugada desta terça-feira (18). O bebê, fruto do casamento com Sammy Lee, nasceu no último domingo, mas o youtuber ainda não sabe.

“Sonhei com meu filho, recebendo meu filho da minha esposa. Acho que nasceu! [Sonhei] recebendo ele no colo”, disse Pyong a Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Gabi Martins. “Estou toda arrepiada. Nasceu! Sabia que Deus ia te mostrar!”, respondeu Rafa.

“Só não sei que dia [ele nasceu]. A continuação do sonho foi muito rápida, mas o momento que eu peguei no colo senti algo que nunca tinha sentido”, acrescentou o brother.

“É surreal esses sonhos mais reais porque eu senti o peso dele no colo. Ela [Sammy] passou o Jake no colo, eu peguei e estava com aquele brilho de sonho. Eu vi ele, mas não lembro 100% do rosto. Lembro da vontade de passar 24 horas com ele. Não queria deixar ninguém chegar perto e nem deixar ele longe.”

Veja o momento:

e o pyong contando sobre o sonho dele com o filho dele QUE ESPÉCIE DE MÁGICA É ESSA???? #bbb20 pic.twitter.com/jhJYPLSsjv — aryane (@aryscc) February 18, 2020

Logo que entrou no BBB 20, o canal de Pyong Lee divulgou um vídeo em que ele explicava sua decisão de participar do reality show com a esposa prestes a dar à luz.

O influenciador reconheceu que a decisão não fácil, mas afirmou que foi tomada em conjunto com Sammy. “Eu falei para ela no jantar, de forma suave e falei: ‘Se for não, é não e eu quero saber o que você pensa’. Aí fomos jantar, ela ficou super feliz, compreensiva até eu falar que era durante o parto do Jake”, disse.