‘BBB 21’: Gilberto é aprovado em seleção de PhD em universidade dos EUA

Mãe do economista, Dona Jacira contou que a conquista é o ‘sonho da vida’ do filho

Reprodução/Globo Gilberto é participante do "BBB 21"



Gilberto, participante do “BBB 21”, segue confinado em busca do prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. Ainda assim, indepedendente do resultado final do relatity da “TV Globo”, 0 pernambucano já sabe que receberá uma excelente notícia quando deixar a casa. Neste sábado, 13, o doutorando em Economia foi aprovado na seleção PhD de uma universidade do Texas, nos Estados Unidos, com direito a bolsa de estudos. “É o sonho da vida inteira dele. Ele entrando em um universidade fora do país, está aí o resultado de muito estudo e muita dedicação. Dias e dias sem sair de casa, sem ter contato com ninguém, sem ir para festas, sem nada”, lembra Jacira, citando os dias e noites que o filho se dedicou aos estudou”, contou Dona Jacira, mãe de Gilberto, à “#RedeBBB”.

Orgulhosa, Dona Jacira comentou que não sabe qual será a reação do brother quando ela contar a novidade. “Acredito que ele vai ficar bem feliz, vai chorar, porque é um sonho de uma vida toda e realmente isso vai ser realidade para ele. Eu sei que estou muito, muito feliz! Sei que se ele estivesse aqui estaria pulando e vibrando!”, disse. “Eu recebi a notícia com muita alegria, estou muito feliz”, completou a mãe de Gil.