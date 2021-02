Xenofobia, assédio e violência psicológica: Como Karol Conká se tornou a participante mais rejeitada do ‘BBB 21’

Cantora se tornou uma das participantes mais polêmicas da edição e, em menos de um mês de jogo, já foi acusada de xenofobia, violência psicológica e até abuso

Reprodução/Globo Karol Conká acumula polêmicas no 'BBB 21' e ganhou o título de vilã da edição



“Já que é pra tombar, tombei”, diz a música mais conhecida de Karol Conká e parece, pela rejeição do público, que participar do “BBB 21” foi literalmente um tombo na carreira da artista. A rapper, assim que foi anunciada, pegou muita gente de surpresa e gerou alvoroço nas redes sociais. Nesse primeiro momento, muitas pessoas disseram que torceriam por ela, mas bastou uma semana de jogo e tudo mudou. Karol ganhou o título de vilã da edição e não para de perder seguidores. Até famosos estão prometendo organizar mutirões para eliminar a sister quando ela não conseguir escapar do paredão. Em menos de um mês de programa, muita coisa aconteceu, mas ainda tem gente se perguntando como a cantora, que passou a ser chamada de “Jaque Patombá” para que seu nome não fique em alta nas redes sociais, conseguiu ser tão odiada em tão pouco tempo. Caso esteja perdido, relembre as polêmicas de Karol no “BBB 21” nessas primeiras semanas de jogo.

Acusação de xenofobia

Uma das primeiras grandes polêmicas envolvendo a cantora na casa foi quando ela criticou o jeito de Juliette, que se tornou uma das favoritas da edição. A advogada paraibana gosta de falar, tem um tom de voz alto, adora fazer brincadeiras e, no começo do jogo, foi tida como “emocionada” pelo público por causa das investidas em Fiuk. O jeito expansivo da participante incomodou Karol, que chegou a declarar o seguinte: “Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha. Por mais que eu seja artista e rode o mundo, eu tenho meus costumes. Eu tenho muita educação para falar com as pessoas, eu tenho meu jeito brincalhão, mas reparem que eu não invado [o espaço do outro], não desrespeito, não falo pegando nas pessoas. Eu acho estranho, mas essa pessoa [Juliette] falou que não faz por mal”. Para parte do público, Karol foi xenofóbica, dando a entender que tem educação por ser de Curitiba e Juliette não tem por ser da Paraíba. A ex-BBB Flayslane, o humorista Whindersson Nunes e o cantor Wesley Safadão foram alguns dos artistas que criticaram as falas da rapper nas redes sociais.

Karol “eu sou de Curitiba.. eu tenho muita educação.” Péssima pic.twitter.com/zNOrUwj9hb — Eu Grito Sim! (@EuGritoSim) January 29, 2021

Acusação de violência psicológica

Depois do desentendimento com Juliette, Karol passou a ter atritos na casa com Lucas Penteado. Tudo começou na primeira festa do reality, na qual o ator acabou bebendo demais e se desentendo com Kerline e outras pessoas na casa. Por conta disso, a maioria dos participantes do “BBB 21” se afastou de Lucas e Karol passou a bater de frente com o ator. Uma das situações mais polêmicas foi quando ela disse que ele não poderia ficar na mesa quando ela estivesse lá comendo, pois não queria ouvir voz de Lucas. A cantora também chamou ao vivo o participante, que acabou desistindo do jogo, de “merda”, pediu para ele “respeitar a mamacita” (palavra que usa para falar de si mesma na música ‘Tombei’) e não olhar no rosto dela durante um Jogo da Discórdia. As atitudes de Karol foram desestabilizando Lucas e deixando o brother cada vez mais isolado. O público passou a acusar Karol de estar fazendo violência psicológica, e ela pode responder judicialmente por injúria e difamação caso Lucas preste queixa.

gente, isso aqui é desumano. Karol acaba de expulsar o Lucas da cozinha porque ela queria almoçar e segundo ela “ele não calava a boca” ALGUÉM TIRA ESSA MULHER DESSE PROGRAMA #BBB221 #ForaKarolConka #kobraconka pic.twitter.com/JOOwcbCDeg — maria (@holydrewn) February 1, 2021

Karol ConKa – “vira essa bosta de cara pra lá não olha pra mim, respeita a mamacita" #BBB21pic.twitter.com/duDQyAkr7z — Gio #BBB21👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) February 2, 2021

“Não é não”

O envolvimento de Karol com Arcrebiano foi rápido, mas também gerou muita confusão na casa. Entre a primeira e a segunda semana, a cantora começou a espalhar que estava interessada em Bil e a investir no modelo. Durante a segunda festa do líder, Karol se aproximou de Arcrebiano e insistiu para que ele lhe desse um beijo. Bil tentou se esquivar, mas Karol pediu um selinho e ele acabou cedendo. Em seguida, a tag “não é não” dominou as redes sociais. Depois do selinho, no final da festa, eles chegaram a ficar de fato, mas o problema é que nos dias seguintes o modelo não queria ficar de casal dentro da casa e a artista começou a cobrar mais afeto dele.

essa insistência da karol conká em ficar com o arcrebiano quando ele claramente não quer tem nome: assédio. #bbb21 pic.twitter.com/JRJ9ESmXcE — lucas paiva; modo #BBB21 (@paiva) February 4, 2021

Os dias foram passando e mais uma festa aconteceu. Karol disse a Carla Diaz que estavam rolando boatos na casa de que a atriz estaria interessada em Bil. A ex-Chiquititas ficou surpresa com a acusação, desmentiu o interesse no modelo e foi conversar com algumas pessoas para entender o que estava acontecendo. Karol ficou irritada com a atitude de Carla e, quando a atriz já estava deitada para dormir, foi tirar satisfação com ela. “Foi se fazer de santinha para as meninas. Me tirar de ciumenta”, declarou Karol. “Você é doida, Karol? Você veio me dizer que estavam falando que eu estava dando em cima do Bil”, respondeu a atriz. A discussão seguiu e a cantora foi se irritando, mandou Carla calar a boca, chamou ela de falsa e zombou de trabalhos da atriz. Após essa confusão, Karol foi conversar com a artista e disse que ficou com ciúmes de Bil e acabou criando coisa em sua cabeça. Arcrebiano, que não teve culpa dessa confusão, ficou com fama de covarde na casa, e sua família, percebendo que o modelo não estava bem, fez campanha para ele ser eliminado do programa, algo que de fato aconteceu.