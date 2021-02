Líder da semana, Karol Conká fala em indicar Carla Diaz para o paredão

Com discurso pronto, a cantora explicou para a sister Lumena os motivos para a possível indicação da atriz

Reprodução/Globo Segundo Karol, a indicação deve acontecer caso, nesta semana, existam imunidades que possam alterar o jogo



A liderança da cantora Karol Conká no Big Brother Brasil (BBB) continua dando o que falar, especialmente pelas especulações sobre o possível indicado pela sister ao próximo paredão. Na manhã deste sábado, 13, durante conversa com a colega de jogo Lumena, a cantora afirmou que pode indicar a atriz Carla Diaz para a berlinda. Segundo Karol, a indicação deve acontecer caso, nesta semana, existam imunidades que possam alterar o jogo, o que será usado como justificativa durante o discurso de escolha. “Aí ia ter de falar: ‘não iria votar, mas como fulano está imune, só me restou você pelo problema que a gente teve. Eu sei que, no meu lugar, você não iria nem me dar a pulseira do Vip”, disse a cantora à Lumena, explicando o que deve falar para a atriz.

A possível indicação de Carla Diaz para o paredão pode marcar um novo capítulo na disputa entre as colegas de confinamento. Na semana passada, durante uma festa, Karol Conká protagonizou uma cena de ciúmes envolvendo a atriz e o ex-brother Arcrebiano , o Bil, que foi eliminado na terça-feira, 09. Durante a briga, a curitibana chegou a acusar a Diaz de “se fazer de santinha”, mandou a sister, aos berros, calar a boca e zombou dos trabalhos da atriz. “Foi se fazer de santinha para as meninas. Me tirar de ciumenta”, disse Karol, que posteriormente conversou com Carla e assumiu a crise de ciúmes. Nesta semana, após vencer a liderança, Conká escolheu a atriz para o grupo Vip do BBB, o que considera um escolha “sagaz” diante da possibilidade de indicar a sister ao paredão. “Não é jogo de quem é mais fada, de quem é mais bonzinho. É jogo de quem é mais sagaz. E eu fui sagaz ao entregar a pulseira Vip para ela”.