‘BBB 21’: João Luiz vence a Prova do Anjo e dá Monstro para Arthur e Pocah

O novo anjo da casa do “BBB 21” é João Luiz. A vitória foi comemorada na página do Instagram do participante, que registrou: “Que alegria! João vai poder matar um pouco da saudade da família essa semana! Ele merece esse carinho, principalmente agora. Nossas boas energias funcionaram”. Após uma disputa contra a Viih Tube, o professor de geografia levou a melhor na Prova do Anjo desta sexta-feira, 9. Com o colar azul desta semana, João terá o poder de imunizar um participante no domingo, antes da formação do paredão.

Além disso, João precisou escolher dois brothers para o Castigo do Monstro ao término da prova. Desta forma, Arthur e Pocah levaram a pior cumprindo o castigo e perdendo 300 estalecas. Além disso, Arthur foi transferido do Vip para a Xepa. A atividade foi organizada em forma de duelos, nos quais os participantes se enfrentavam diretamente. Todos foram sorteados para participar, com exceção de Camilla de Lucas. Na prova, um telão exibia um sabor diferente de lasanha a cada rodada e os brothers precisavam correr para encontrar nas geladeiras o alimento projetado. Os que localizassem primeiro as lasanhas corretas avançavam para os duelos seguintes.