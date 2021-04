No ‘BBB 21’, Viih Tube se aproxima de Caio após Prova do Líder e público reage: ‘Falsa’

Atitudes da sister no jogo, que vai se aproximando de quem convém, tem chamado a atenção do público

Reprodução/Globo/09.04.2021 Viih Tube se aproximou de Caio após ele vencer a Prova do Líder



Viih Tube é uma das participantes do “BBB 21” que mais tem chamado a atenção do público nas últimas semanas. Isso porque, a sister chegou a enganar muita gente, que acreditou que ela era uma das “plantas” da edição, mas aos poucos o jogo da youtuber foi ficando cada vez mais claro e ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 9, por causa da atitude que teve quando Caio venceu a Prova do Líder. Mesmo com o pé machucado, Viih foi a primeira a sair correndo para abraçar o fazendeiro quando ele conquistou a cobiçada liderança. Nas redes sociais, ela está sendo chamada de “falsa”. O público acredita que a youtuber vai levando os participantes na lábia, faz média com todos na casa e, com isso, foi a participante menos votada da edição até agora.

Na semana passada, por exemplo, Viih venceu uma prova de resistência que durou 14 horas dizendo para os outros participantes que estava super bem, mesmo aparentando para o público que não estava. Outro momento que chamou atenção foi quando Gilberto voltou do paredão em que foi indicado pela sister. Ela foi procurar o doutorando para dizer que estava torcendo para ele não ser eliminado. O detalhe é que, além da indicação, Viih tinha criticado Gil no Jogo da Discórdia. Voltando a última Prova do Líder, fora o abraço, Viih também teve uma conversa com Caio e comoveu o Bastião ao dizer que ele foi uma das pessoas que mais torceu por ela na prova da semana passada e que era muito grata por isso. Além dessas atitudes, a forma como ela lida com Juliette, sendo amiga em um momento e criticando a paraibana pelas costas em outro, também não tem agradado o público.

a viih tube mesmo machucada foi correndo já pra fazer as médias com o caio.#BBB21 pic.twitter.com/HQiARk4Vho — castiel. (@tuitacastiel) April 9, 2021

Partiu amizade nova da Viih Cuspe Fiuk e Juliette Ai Juliette Arthur e Juliette // parabéns juliette JULIETTE ORGULHO NORDESTINO pic.twitter.com/Dal5M9a5WT — Rennan Xavier 🌵 (@rennanxavieer) April 9, 2021

a viih tube correndo com o pé fudido pra abraçar o caio depois dele ganhar o lider a gente precisa reconhecer q ela nao é uma falsa qualquer, ela nao é uma falsa por ocasiao ela SE ESFORÇA, cria situaçoes nas quais ela pode ser falsa #bbb21 pic.twitter.com/ZItWCH2x61 — ste serbu (@etserbu) April 9, 2021

e o pai da vih tube essa semana é o caio. Se o caio Viih cuspe Fiuk e juliette

Parabéns juliette pic.twitter.com/QTMVUGwUiZ — 🕵️‍♀️.🎓.🌎.⭐.🎸 (@saraclips) April 9, 2021

A Viih Cuspe nos próximos dias:#bbb21 #provadolíder #ForaArthur se o caio caloteiro | viih cuspe | Se o Arthur | PÉSSIMA | Thais pic.twitter.com/4K8K01L8fi — Amanda Ramineli (@amandacramineli) April 9, 2021