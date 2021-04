Do paredão para a liderança: Caio vence prova e é o novo líder do ‘BBB 21’

Caio venceu disputa com Arthur; Fiuk perde dinâmica e está no paredão

Reprodução/Globo Caio venceu sua primeira liderança no BBB 21



A noite de Prova do Líder no Big Brother Brasil 21 foi agitada. Além de uma nova liderança na casa, a atividade terminou com um participante no paredão. A prova era uma competição de ‘curling’ em que cada participante precisava somar o maior número de pontos para avançar. Na primeira etapa foram duelos em duplas, o perdedor era eliminado. Para a próxima fase, 5 avançaram e, na etapa final, dois disputaram a liderança. Arthur e Caio chegaram no final e Caio venceu. Para o VIP, o fazendeiro escolheu Arthur, Gilberto e João. Eles escolheram Fiuk e Camilla de Lucas para duelarem pelo paredão e Fiuk perdeu. Na formação da eliminação dessa semana serão quatro indicados: Fiuk, o indicado do líder e os dois mais votados da casa. Haverá prova bate e volta e o paredão será triplo.