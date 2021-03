BBB 21: Juliette supera famosos e é a 3ª participante mais popular no Instagram

Em pouco mais de 1 mês de programa, a advogada e maquiadora paraibana ultrapassou a marca de 11,5 milhões de seguidores na rede e deixou para trás nomes como Projota, Karol Conká e Rodolffo

Juliette é a terceira pessoa mais seguida no Instagram entre os participantes do BBB 21 Reprodução Instagram (@Juliette.Freire)



Desde a edição de 2020, o Big Brother Brasil mudou sua configuração original e passou a ter seu elenco de participantes composto por ‘Pipoca’ (anônimos incritos) e ‘Camarote’ (influenciadores convidados). O formato não agradou todo mundo e internautas – incluindo o ex-BBB Hadson Nery -, alegaram que os famosos poderiam ter vantagens sobre os anônimos uma vez que esses já movimentavam multidões de fãs online. O comportamento do público, no entanto, está indo contra todos esses pensamentos no BBB 21: Juliette Freire, anônima, é um sucesso nas redes sociais e, com mais de 11,5 milhões de seguidores, acaba de assumir a terceira posição das pessoas mais seguidas do programa no Instagram. A maquiadora e advogada só perde, em números, para Viih Tube e Pocah, ambas já famosas antes da estreia do programa.

Antes do programa, que estreou dia 25 de janeiro, Juliette acumulava pouco mais de 3 mil seguidores na rede. Em entrevista à Jovem Pan, Washington Feitosa, irmão da participante, falou sobre o crescimento rápido da sister nas redes e destacou que o público abraçou Juliette depois dos dias de conflito com a maioria da casa. “Eu acho que ela subiu tão rápido porque o público acolheu a situação da exclusão dela pelo pessoal da casa.”, disse e completou: “As pessoas foram percebendo o lado ser humano dela.” A exclusão mencionada por Washington aconteceu logo no começo do jogo, quando a maioria dos participantes do programa passaram a reclamar do comportamento expansivo da sister, que além de ouvir diversas críticas por ‘falar alto demais’, também esqueceu – na primeira semana – do esquema interno para fazer o famoso ‘Raio-X’. Juliette extrapolou o tempo e deixou poucos minutos para o restante dos participantes e, com isso, despertou a ira de nomes como Nego Di e Karol Conká. Para Lumena, outro grande desafeto da paraibana na primeira semana, Juliette ‘tirou seu direito de fala’ passando tempo demais no confessionário.

Karol Conká, num momento de raiva, chegou a dizer que faria Juliette ‘endoidar’ dentro do Big Brother e que ela teria mais educação que a paraibana por ser de Curitiba. Para o desapontamento da cantora, hoje detentora do recorde de rejeição da história do BBB, a participante acabou encontrando alianças no jogo e criando segurança para ‘enfrentá-la’. Juliette assumiu a rivalidade com Conká e, mesmo sem saber, cravou ainda mais o favoritismo do público ao apoiar Lucas Penteado, que desistiu do jogo, e entrar para o ‘G3’ – trio formado pela maquiadora com Gilberto e Sarah. Para o irmão, Juliette ‘tomar partido dos injustiçados’ é um dos pontos mais positivos de sua personalidade. “A maior qualidade da Juliette é o fato dela ser muito justa, ela observa muito o lado do outro sempre pensando em ajudar.”, contou.

Uma dos assuntos mais comentados nas redes sociais quando o tópico é a personalidade de Juliette é o senso de humor da paraibana que, somado a seu posicionamento no jogo, acabou atraindo anônimos e famosos para o fã-clube da sister. A cantora Daniela Mercury, que já se apresentou para os participantes do BBB 21 durante festa, é uma das maiores apoiadoras da paraibana e não poupa elogios à participante em suas redes sociais. “Eu me identifico muito com esse jeito sincero de Juliette”, escreveu em umas das publicações.

Eu me identifico muito com esse jeito sincero de @FreireJuliette . Eu faria o mesmo, não conseguiria ficar calada. Falo tudo diretamente. Quem é assim também? https://t.co/8LVhlAfJd3 — Daniela Mercury (@danielamercury) February 27, 2021

A vida de Juliette virou de cabeça para baixo. Isso é o que garante o irmão da maquiadora, que é cabelereiro e revelou inclusive que suas redes sociais também ganharam um fluxo grande de novos seguidores e visitas desde o começo da participação da irmã no programa. “Mudou muita coisa, muita gente chega no meu Instagram falando que veio pela Juliette.”, contou. Os números monstruosos de Juliette, como não poderia ser diferente, são comemorados frequentemente nas contas oficiais da participante nas redes sociais. “O coração chega a errar as batidas em ritmo de forró”, escreveram em uma publicação celebrando a marca de 11 milhões de seguidores na rede.