‘BBB 21’: Em novo recorde de rejeição, Karol Conká é eliminada com 99,17%

Arthur teve 0,54% e Gil ficou com 0,29%

Reprodução Karol Conká ganhou o título de vilã da temporada



Na noite desta terça-feira, 23, aconteceu uma nova eliminação no Big Brother Brasil 2021. Karol Conká, Gilberto e Arthur se enfrentaram no 4º paredão triplo da temporada, que teve um novo recorde de rejeição da história do reality. Ganhando a antipatia do público, a cantora de rap saiu com 99,17% dos votos superando o número de Nego Di, eliminado na semana passada com 98,76%. Arthur teve 0,54% e Gil ficou com 0,29%. No discurso de eliminação, Tiago Leifert falou sobre as pessoas serem elas mesmas no jogo e a análise que isso tem do jogo. Depois de sair, Karol falou sobre o porquê saiu do jogo. “Eu me perdi dentro de mim e me senti muito frustrada. Nunca imaginei que eu fosse dar uma surtada no programa”, explicou.