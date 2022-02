BBB 22 terá casa de vidro ‘diferente’ e dois novos participantes; entenda

A casa vai abrigar dois pipocas, um homem e uma mulher; público decide se eles entram ou não no programa

Reprodução / Globo Big Brother Brasil é o reality show mais assistido do Brasil



Após pedidos do público, a Globo revelou nesta sexta-feira, 4, que dois novos participantes poderão entrar no Big Brother Brasil 22 com a clássica casa de vidro. A dinâmica deste ano, no entanto, será um pouco diferente. Segundo a emissora, a casa vai abrigar dois pipocas, um homem e uma mulher, com identidade ainda não revelada. Além disso, a atração será montada dentro da casa onde estão os outros participantes. Nas últimas edições, a casa de vidro era montada em shoppings. “Os habitantes da casa mais vigiada do Brasil acordarão e: bom dia, tem uma casa de vidro do lado de fora! Neste mesmo dia, a votação no Gshow será para que o público possa decidir se ambos entram ou não na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e passam a integrar o coral do BBB 22”, diz o comunicado da Globo.

Segundo a emissora, caso entrem, os novos participantes terão informações privilegiadas, já que puderam assistir ao início do jogo – assim como na edição de 2020, quando Ivy e Daniel entraram após a casa de vidro. A Globo informou ainda que os pipocas já estão confinados, foram testados para a Covid-19 e, mesmo negativados, vão passar por uma quarentena. O apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt, dará detalhes sobre a como e quando a dinâmica vai começar durante o programa desta sexta-feira, 4.